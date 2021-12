Postos de saúde de Salvador não atendem por falta de água

A falta de água em Salvador, decorrente do rompimento de uma adutora nas obras do metrô há três dias, na BR-324, comprometeu o funcionamento até de postos de saúde do município. No 16º Centro de Saúde, no Pau Miúdo, o atendimento foi suspenso.



Na unidade de pronto atendimento (UPA) da avenida San Martin, cerca de 40 moradores invadiram o posto, na última sexta-feira, 3, para tentar retirar água das torneiras externas do local, mas foram contidos pela polícia.



"Hoje (sábado), os moradores cercaram a unidade novamente, quando o carro-pipa parou para abastecer o posto, mas não chegaram a invadir porque havia policiamento", contou uma funcionária da unidade.



A Embasa havia divulgado que os carros-pipa priorizam postos de saúde e hospitais. No entanto, segundo PMs que não quiseram ser identificados, os motoristas dos carros-pipa estão tendo dificuldade de entrar em alguns bairros, por conta da revolta da população.



"O povo está cercando os carros-pipa. A orientação que a gente está dando é de acionar viaturas para acompanhar o abastecimento dos postos de saúde. Não dá para entrar sem em alguns bairros", contou um PM.



Suspenso



Moradora do bairro do Barbalho, a dona de casa Vera Lúcia Alves, 58, procurou atendimento no posto do Pau Miúdo, mas teve que retornar para casa. "Disseram que não me atenderiam porque não havia água. Que nem o médico veio trabalhar. Vou comprar um paliativo e voltar pra casa", contou Vera Lúcia.



"É uma situação constrangedora. Um descaso com a população. Essa adutora já era para ter sido consertada há dias", acrescentou a promotora de vendas Sharlene Pereira, 33.



A auxiliar de serviços gerais Marcela Barbosa, 31, levou a filha Islane Barbosa, 6, para ser atendida, mas não conseguiu. "Minha filha está queimando de febre e com diarreia. Mas disseram que não podem fazer nada porque não tem água. Agora, não sei para onde ir. Se eu volto para casa e minha filha morre?", questionou, aflita, Marcela.



Segundo a assessoria da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no 16º Centro de Saúde a quantidade de água fornecida pela Embasa foi insuficiente para a demanda da unidade, o que provocou a restrição no atendimento.

