Postos de Salvador já estão sem combustíveis, diz sindicato

A maioria dos postos de Salvador já está sem combustível nas bombas. A afirmação é do presidente do Sindicato de Combustíveis da Bahia (Sindicombustíveis), Walter Tannus Freitas.

A demanda de motoristas que buscou garantir os veículos com tanque cheio na tarde desta sexta-feira, 25, deixou os estabelecimentos sem abastecimento. Apenas 5% ainda possuem estoque de diesel.

A previsão do sindicato é de que até o fim da tarde desta sexta todos os postos baianos estejam fechados. Segundo Walter Tannus, não há como dizer quais estabelecimentos ainda possuem combustível, uma vez que esse cenário muda a todo momento. É preciso percorrer os postos em busca de um local com estoque.

Mais cedo, o Sindicato das Distribuidoras de Combustíveis do Estado da Bahia (Sindicom-BA) informou que há mais de 500 caminhões parados nos terminais e bases de combustíveis em São Francisco do Conde, em Itabuna, Jequié, Juazeiro e Luiz Eduardo Magalhaes, onde se situam as principais bases de suprimento de diesel, gasolina e etanol.

Os veículos estão impedidos de sair por conta da greve dos caminhoneiros, iniciada em todo país na última segunda.

