Postos de combustíveis sofrem desabastecimento em Salvador

A demanda de motoristas que buscam garantir os veículos com tanque cheio nesta quinta-feira, 24, deixou alguns postos de combustíveis em Salvador sem abastecimento.

A previsão do Sindicato de Combustíveis da Bahia (Sindicombustíveis) é que 80% dos postos da capital baiana estejam desabastecidos na manhã desta sexta-feira, 25. Além disto, é possível que, até o fim do dia, todos os estabelecimentos de Salvador e região metropolitana estejam fechados.

Nesta quinta, alguns postos dispensaram clientes por causa da falta de gasolina e etanol. Um deles é o posto BR localizado na região do Farol de Itapuã, que chegou a retirar as placas de preços e solicitar a saída dos veículos que ainda não haviam abastecido.

Em outras regiões da capital baiana, a situação é a mesma. Na avenida Ogunjá, por exemplo, o posto Ipiranga que opera no local está sem combustível desde as 17h desta quarta-feira, 24. Da mesma forma, está a situação do posto na avenida Vasco da Gama, cuja fila de carros provocou um extenso congestionamento desde o início da tarde.

Segundo Ana Paula Lopes, superintendente da rede Energia e Petróleo, que atende aos postos Ipiranga, ainda não há previsão de reabastecimento, que só deve ser feito após o término da mobilização.

"Um fornecedor me informou que ninguém entra nem sai da cidade. Mas esta é uma manifestação que está sendo abraçada por todos, não só pela categoria, como também pela sociedade. Enquanto o governo federal não se manifestar, imagino que a manifestação continue até a próxima semana", ressalta.

A superintendente afirma que os estabelecimentos têm trabalhado apenas com a margem de segurança, com a reserva de 800 litros para ambulâncias, viaturas, corpo de bombeiros e outros serviços essenciais.

Mercado paralelo

Uma imagem que circulou em um grupo de trânsito no WhatsApp nesta quinta mostra a ação de vendedores ambulantes, que aproveitaram a escassez para criar um 'mercado paralelo' de combustível. No flagra, feito na rua Conselheiro Pedro Luís, no bairro do Rio Vermelho, um homem carrega um galão de 20 litros preenchido com gasolina, e tenta comercializar o produto para os motoristas que trafegam na via.

Escassez de combustível criou 'mercado paralelo' em Salvador (Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp)

