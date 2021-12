Postos de atendimento registraram 31 casos de agressão física no Carnaval

Até as 16h desta segunda-feira, 12, 60 atendimentos relacionados ao Carnaval foram prestados nas unidades de pronto atendimento da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), com o maior número de notificações relacionados a agressão física, com 31 registros.

A unidade com maior número de ocorrências foi o Hospital Geral do Estado (HGE), com 47 notificações, a maioria relacionada a agressão física. Em seguida estão o hospital Ernesto Simões Filho com cinco ocorrências e Eládio Lasserre com outras cinco, Hospital do Subúrbio com dois casos e a Unidade de Emergência de Pirajá com uma.

Para garantir atendimento à população até o último da festa momesca, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) ampliou os plantões nos hospitais e unidades de emergência, assim como de técnicos da assistência e administrativos de diversas áreas, ultrapassando 800 plantões, além de realizar ações no circuito da folia, a exemplo dos estandes de testagem rápida. Ao todo, as ações da Sesab contaram com investimento da ordem de R$ 1,4 milhão.

DST

Em três dias de funcionamento, os três postos de testagem rápida, localizados na capital (dois) e em Porto Seguro (um) realizaram 3.392 testes. Destes, 55 positivos para sífilis; 14 casos positivos para HIV; dois para hepatite B e dois para hepatite C.

Na capital, os postos de testagem para infecções sexualmente transmissíveis funcionam em Ondina, na Avenida Adhemar de Barros, e outro na Barra, na Avenida Centenário. Já em Porto Seguro, o posto está instalado na Passarela do Descobrimento. Os três serviços, além dos testes, promoveram aconselhamento e encaminhamento para tratamento no caso de testes positivos.

