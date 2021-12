Postos começam a oferecer vacina contra HPV para meninas

A vacina quadrivalente contra o HPV começa a ser oferecida a partir desta segunda-feira, 10, nas unidades da rede municipal de saúde. A dose será introduzida no calendário básico de vacinação para meninas entre 11 e 13 anos de idade.

Cerca de 62 mil jovens fazem parte do público alvo em Salvador. Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, a Secretaria Municipal de Saúde vai elaborar um cronograma de visitas às escolas públicas e particulares da capital para realizar a busca ativa das jovens.

Com esta ação, a campanha pretende imunizar pelo menos 80% das adolescentes na faixa etária entre 11 e 13 anos.

O vírus HPV está relacionado a diversos tipos de câncer, mas principalmente ao do colo do útero (cerca de 95% dos casos) o segundo que mais atinge mulheres, ficando atrás apenas do câncer de mama. Estima-se que 685 mil pessoas estejam infectadas por esse vírus por ano no Brasil.

