Postos amanhecem com combustível em Salvador nesta segunda

Alguns postos de combustível de Salvador foram abastecidos na noite deste domingo, 27, e na madrugada desta segunda, 28. Com isso, os motoristas encontram gasolina em alguns estabelecimentos.

É possível achar combustível nas regiões das avenidas Paralela, ACM, Tancredo Neves, além da rodoviária, Cidade Jardim, Rio Vermelho e Dique do Tororó.

>> Sindicombustíveis Bahia faz reunião para definir estratégias de reabastecimento

>> Caminhoneiros mantêm mobilização nas rodovias da Bahia

No início da manhã, as filas ainda estavam pequenas, mas começando a aumentar, já que muitos soteropolitanos acordaram cedo para tentar abastecer. O tempo de espera varia entre 20 e 50 minutos, podendo aumentar ao longo do dia.

Há relatos de motoristas que não encontraram etanol nos postos e foram informados pelos frentistas que a gasolina já estava acabando.

Os condutores enfrentam dificuldade para abastecer desde a última quinta, 24, quando os postos começaram a ficar sem estoque para vender, por conta da greve dos caminhoneiros, iniciada na última segunda, 21.

Os postos conseguiram voltar a abastecer porque alguns caminhões com o produto foram escoltados para entrar em Salvador.

