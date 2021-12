Posto móvel do Detran amplia atendimento em serviços de CNH

Os usuários que precisam realizar serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passaram a contar com mais um ponto de atendimento em Salvador.

A carreta do SAC Móvel está desde a última sexta-feira, 2, nas Docas do Shopping Bela Vista, e o atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 13h.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), a medida tem o objetivo de atender a demanda de usuários após o anúncio de reajuste no valor dos cursos de autoescola, prorrogada para a segunda semana do mês de janeiro.

No total, cerca de 300 pessoas poderão ser atendidas no shopping, através das unidades do SAC. A compra do laudo para a habilitação também pode ser feita nos Centros de Formação de Condutores (CFCs).

