Posto móvel da Hemoba realiza coleta em shopping

Os candidatos à doação de sangue e cadastro de medula óssea podem participar da coleta de sangue nesta sexta-feira, 26, na unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) no Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

O veículo de coleta está estacionado até as 17h, no estacionamento do Piso L1, acesso "B" do shopping.

O doador precisa ter entre 16 e 69 anos, ter acima de 50 kg, estar descansado (ter dormido pelo menos seis horas) e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.

Além disso, deve estar alimentado (evitar comidas gordurosas nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar um documento com foto. Quem for menor de 18 anos deve apresentar uma autorização escrita dos pais ou responsável legal.

