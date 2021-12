Posto é assaltado no Rio Vermelho e turista é baleado

Quatro homens armados assaltaram uma loja de conveniências de um posto de gasolina no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na tarde deste sábado, 16, e balearam um turista do Rio de Janeiro, que é funcionário público. A vítima, identificada como Rodrigo César Correia, ficou ferida após ser atingida por um tiro na coxa esquerda. Segundo testesmunhas, ele teria se negado a dar o aparelho celular para os criminosos.

De acordo com informações da 7ª Delegacia do Rio Vermelho, os bandidos chegaram armados em um Voyage verde. A ação aconteceu por volta das 15h30 no Posto Shell, localizado na Rua Antônio Queiroz Muniz, próximo à unidade policial.

Outras pessoas que estavam no posto também foram assaltadas. O professor Jimi Medeiros, de 35 anos, teve o aparelho celular e a chave do carro roubados pelos ladrões. Os criminosos também levaram quantias em dinheiro e documentos de outras vítimas. Após a ação, eles fugiram no carro.

O turista teve de ser socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde deu entrada por volta das 16h. Segundo informações do posto policial da unidade de saúde, o turista passa bem. Ele disse que nao reagiu ao assalto, mas afirmou que demorou a dar o celular para os criminosos porque estava ouvindo música com os fones de ouvido e nao escutou a ordem dos assaltantes para entregar o aparelho.

Conforme a 7ª Delegacia, o caso já foi informado à central de polícia e demais unidades. Rondas estão sendo feitas para tentar localizar os criminosos.

Posto assaltado fica localizado na Rua Antônio Queiroz Muniz (Foto: Edilson Lima / Ag. A TARDE)

