Posto do SalvadorCard Comércio será fechado

O posto do SalvadorCard no Comércio será fechado e funcionará somente até esta quinta-feira, 28, segundo informações da assessoria de comunicação do SalvadorCard.

Para substituir esta unidade, será inaugurado um novo posto no Shopping da Gente, - na Avenida ACM, em frente ao Detran - no dia 7 de março.

O Posto Lapa continua seu funcionamento e reforça o atendimento à demanda da região central da cidade.

