Posto do Salvador Card na Lapa fica sem funcionar

Um curto circuito nas instalações elétricas da Estação da Lapa deixa aproximadamente 11.408 usuários dos serviços do Salvador Card sem atendimento desde às 10h30 desta segunda-feira, 22.

De acordo com o diretor do Setps, Horácio Brazil, somente as atividades do posto da Lapa estão suspensas devido ao curto-circuito. Ainda segundo Brazil, o Setps entrou em contato com a adminstração da estação e foi informado de que estão sendo providenciados fusíveis para reparação e retorno das atividades até o final desta tarde.

Enquanto isso, os usuários poderão utilizar os demais postos - Iguatemi e Comércio - até às 20h. No posto da Lapa, que fica próximo à praça de alimentação da estação, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados das 7h às 15h.

