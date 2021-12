Posto do SAC no Salvador Shopping interrompe atividades para reforma

O posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) que funciona no Salvador Shopping suspende as atividades nesta sexta-feira, 3, e sábado, 4, por causa da primeira etapa da reforma, que começa às 18h desta quarta, 1º. O atendimento será normalizado já na segunda-feira, 6.

Durante o mês de novembro, o funcionamento voltará a ser interrompido nos dias 11, 18 e 25 (sábados), assim como no dia 2 de dezembro.

Quem necessitar dos serviços do posto nestes dias pode procurar as outras três unidades do SAC abertas aos sábados. O aplicativo SAC Mobile, disponível para dispositivos Android e Apple, pode indicar o posto mais próximo do cidadão, bem como seu horário de funcionamento.

Outras informações sobre horários de atendimento e documentação necessária para os serviços estão disponíveis no Portal SAC.

