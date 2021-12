Posto do Hemoba faz coleta de sangue e cadastro de medula

Na próxima terça, 9, e quarta-feira, 10, a unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) estará com posto de coleta de sangue na entrada principal do Salvador Shopping, na Avenida Tancredo Neves. É necessário ter entre 18 e 55 anos, estar bem alimentado e com boa saúde. Além disso, o doador deve apresentar um documento oficial com foto para o cadastro com as informações pessoais.

Logo após, o doador passa por triagem com médico para verificar e atestar a possibilidade de doação. Grávidas, pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue e tiveram diagnóstico de hepatite não podem doar.

De acordo com o Hemoba, o reforço da campanha de doação é necessário já que, nesta época de festejos juninos, cresce muito o número de acidentes, principalmente automobilísticos, gerando maior procura por bolsas no banco de sangue de Salvador e no interior da Bahia.

Ainda segundo o Hemoba, no Hemóvel é possível realizar o cadastro de medula óssea, procedimento simples no qual é retirada uma amostra de 5ml de sangue. O doador é cadastrado em um sistema que permite o cruzamento de dados com pacientes que precisam do transplante.

adblock ativo