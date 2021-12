Posto deve informar proporção de preços de etanol e gasolina

Os postos de combustíveis de Salvador terão de informar, em cartazes ou letreiros digitais, a proporção entre os valores do etanol e da gasolina. O decreto que obriga a adoção da medida foi publicado no Diário Oficial do Município deste final de semana, 14 a 16 de dezembro, e começa a valer 90 dias após divulgação.

De acordo com os cálculos dos órgãos responsáveis pelo setor de combustíveis, é vantagem optar pelo etanol quando seu preço for o equivalente a até 70% do valor da gasolina. Segundo o decreto, os cartazes deverão estar em locais visíveis e com letras de tamanho igual ou maior às usadas para exibição do preço dos combustíveis.

A fiscalização será de responsabilidade da Coordenação de Defesa do Consumidor do Município (Codecon). Nos casos de irregularidades, os infratores poderão ser multados em até três salários mínimos. Os custos referentes à confecção dos cartazes ou letreiros ficarão a cargo do posto.

