Posto de saúde será inaugurado em Pau Miúdo nesta quinta

Um novo posto de saúde será inaugurado nesta quinta-feira, 25, no bairro do Pau Miúdo. A unidade de saúde, que tem capacidade de atender cerca de 460 pessoas por dia, contará com a atuação de três equipes de saúde da família e outras três de saúde bucal.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada na Rua Delmiro São Pedro, 255 - próximo ao posto de gasolina Shell será administrada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Entre os atendimentos que serão prestados estão os das áreas de saúde da criança, adolescente, mulher, homem, adulto, idoso e bucal.

Serviços complementares como sala de curativo, coleta de material para exames laboratoriais, vacinação, realização de visita domiciliar e acolhimento com classificação de risco também serão ofertados.

Com a implantação da nova unidade, a expectativa é que aproximadamente 12 mil pessoas que residem em 24 localidades do Distrito Sanitário da Liberdade sejam beneficiadas, a exemplo de Baixa de Quintas, IAPI, Japão, Jardim Eldorado e Rocinha do IAPI. A inauguração ocorre às 10h e contará com as presenças do prefeito ACM Neto e do governador Rui Costa.

