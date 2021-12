Posto de recadastramento biométrico na Paralela retoma atividades nesta quarta

O recadastramento biométrico, que seria iniciado nesta terça-feira, 12, em um posto localizado no Shopping Paralela, foi suspenso por problemas técnicos. As atividades serão retomadas nesta quarta-feira, 13, para as pessoas que foram ao local mas não conseguiram atendimento nesta terça.

De acordo com a assessoria do shopping, a partir da quinta-feira, 14, o atendimento no posto será normalizado e a população poderá retirar senhas no local, a partir das 9h.

Biometria

O recadastramento biométrico é obrigatório para todos os eleitores, incluindo os facultativos entre 16 e 18 anos e maiores de 70 anos. Quem não fizer o procedimento até janeiro de 2018, terá o título cancelado, o que acarreta restrições no CPF, não poderá emitir passaporte, receber aposentadoria ou pensão, fazer matrícula em instituição pública ou assumir cargo em concurso.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a partir de 20 de dezembro, o órgão entrará em recesso, portanto, é indicado realizar o recadastramento antes desta data

>> Documentos necessários

- Documento de identificação com foto;

- Comprovante de residência;

- Documento comprobatório de alterações de dados pessoais, como certidão de casamento.

