Posto de recadastramento biométrico é inaugurado na San Martin

Um novo posto de recadastramento biométrico será inaugurado nesta sexta-feira, 15, na prefeitura-bairro Liberdade/São Caetano, situada na avenida San Martin, próximo ao Atacadão dos Pisos. A iniciativa é uma parceria entre a prefeitura de Salvador e o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Cinco guichês estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O atendimento será feito com hora marcada, por meio de agendamento no site do TRE-BA. Diariamente, 165 pessoas serão atendidas no local.

O mesmo procedimento de recadastramento também pode ser feito nas prefeituras-bairro do Subúrbio/Ilhas, Pau da Lima, Itapuã/Ipitanga, Cidade Baixa, Cabula/Tancredo Neves, Barra/Pituba, Valéria e Cajazeiras, além de uma unidade no Bahia Outlet Center, no bairro do Uruguai.

Biometria

O recadastramento biométrico é obrigatório para todos os eleitores, incluindo os facultativos entre 16 e 18 anos e maiores de 70 anos. Quem não fizer o procedimento até janeiro de 2018, terá o título cancelado, o que acarreta restrições no CPF, não poderá emitir passaporte, receber aposentadoria ou pensão, fazer matrícula em instituição pública ou assumir cargo em concurso.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a partir de 20 de dezembro, o órgão entrará em recesso, portanto, é indicado realizar o recadastramento antes desta data.

adblock ativo