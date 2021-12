Posto de recadastramento biométrico da Estação Pirajá do metrô fecha neste sábado

O posto de atendimento do recadastramento biométrico que funciona na estação Pirajá do metrô estará fechado neste sábado, 28, por causa do feriado do Dia do Servidor. Somente a unidade do SAC no shopping Barra vai atender os eleitores já agendados por meio do site.

Com exceção da sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), a unidade da Estação Pirajá do metrô é a que possui maior número de eleitores recadastrados, com média de 480 pessoas por dia.

Segundo informações do TRE, menos de 45% dos eleitores em Salvador realizaram o recadastramento biométrico. Dos 1.972.467 eleitores, apenas 807.175 fizeram o procedimento. O prazo final para a realização da biometria eleitoral é 31 de janeiro de 2018. Aqueles que não fizerem a atualização cadastral terão o título de eleitor cancelado.

