Posto de combustível é autuado durante operação

Um posto de combustível da bandeira Shell na BR-324 foi autuado na manhã deste sábado, 25, durante uma operação da Polícia Civil, Ibametro, Ministério Público do Estado, Secretaria da Fazendo do Estado (Sefaz), Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Procon.

De acordo com o titular da Delegacia do Consumidor, Oscar Vieira, fiscais encontraram diferença no preço cobrado pelo combustível em uma das bombas do estabelecimento, com isso o abastecimento era inferior ao que o cliente tinha direito.

A bomba foi lacrada. O MP e a polícia vão apurar se foi um ato de má fé ou equívoco. Se for constatada a má fé, será caracterizado como crime, segundo o delegado.

Essa foi a única infração flagrada pela operação que visitou quatro postos de combustíveis na Orla, Avenida Paralela e BR-324. Além disso, os fiscais identificaram produtos fora da validade ou acondicionados inadequadamente.

Durante a ação, foram checadas as bombas de combustível para verificar se havia adulteração, os lacres desses equipamentos, além das máquinas de cartão de crédito.

adblock ativo