Posto de combustível desativado pega fogo em Feira de Santana

Um posto de combustível pegou fogo na noite desta segunda-feira, 27, por volta das 23h, em Feira de Santana - a 109 quilômetros de Salvador.

Segundo o site Acorda Cidade, o posto localizado na rua Visconde do Rio Branco já estava desativado. O Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu conter as chamas. Não há informação de feridos, nem se houve explosão.

Ainda de acordo com o site, o posto teve o forro do telhado e parte da estrutura destruída. As causas ainda são desconhecidas.

O posto teve o forro e parte da estrutura destruídas (Foto: Reprodução | Ed Santos | Acorda Cidade)

Um incêndio atingiu o Posto de Combustíveis Ocapana, próximo ao Fórum Desembargador Filinto Bastos, em Feira de Santana, por volta das 23h de segunda-feira (27). O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e causa ainda é desconhecida. O posto está desativado há algum tempo. O vídeo foi enviado por um leitor via whatsapp Uma publicação compartilhada por Acorda Cidade (@acordacidade) em Mar 28, 2017 às 3:25 PDT

adblock ativo