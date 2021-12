Posto de combustíveis é danificado após explosão em Feira

Uma bomba explodiu durante a madrugada desta terça-feira, 19, em um posto de combustíveis localizado na avenida João Durval Carneiro, em Feira de Santana, a 110 km de Salvador.

O estabelecimento, que encerrou o expediente por volta de 22h, teve o teto e as bombas de gasolina danificadas com a explosão, ouvida pelos moradores da região por volta de 4h30.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o vigilante do posto informou que estava dentro de um veículo quando ouviu o estrondo, mas não identificou a presença de nenhum suspeito. O caso ainda será investigado. As informações são do site Acorda Cidade.

