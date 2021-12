Posto avançado de registro civil é aberto

Foi inaugurado, na manhã de segunda-feira, 9, no Fórum Ruy Barbosa, no centro da cidade, o Núcleo de Unidades Interligadas, posto avançado que vai atender a cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais.



A unidade será responsável pelo fornecimento de certidão de crianças nascidas em maternidades públicas de Salvador. Até então, o documento era fornecido pelos diversos cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais.



A análise de documentos, assinatura e a emissão final serão feitas pela internet e pode ser solicitada na própria unidade hospitalar, antes mesmo da alta da criança, sem que os responsáveis precisem ir à sede do núcleo.



O sistema vai funcionar por meio do Sistema de Controle de Certidão, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Funcionários da maternidade vão recolher dados do recém-nascido e enviá-los, via internet, ao núcleo.



Seis servidores vão revisar a documentação e, caso não haja erros ou pendências, cópia da certidão será enviada à maternidade, onde será impressa e entregue aos pais da criança. O núcleo também vai atender a solicitações de registro civil feitas no SAC.



Conforme o corregedor-geral de justiça, desembargador José Olegário Monção Caldas, a criação do setor visa reduzir a procura pelos cartórios da capital baiana.



"Hoje, quando pais vão registrar os filhos, passam quase o dia todo nas filas dos cartórios, que funcionam de forma precária. Dessa forma, a tendência é que o atendimento melhore nos cartórios, que continuarão fornecendo certidões e 2ª via, nos outros casos", explicou.



Em Salvador, estão cadastradas e aptas a fornecer certidões de nascimento as maternidades do Iperba, Prof. José Maria de Magalhães Netto, João Batista Caribé, Fundação Pública de Saúde (Esaú Matos), Hospital São Francisco e Unidade Mista Dr. José Carneiro de Campos (antiga Mansão do Caminho).



Sub-registro



A criação do Núcleo de Unidades Interligadas é fruto de um convênio celebrado entre o TJ-BA e secretarias estaduais de Justiça e da Saúde. Apenas na primeira hora de funcionamento, recebeu 149 solicitações, oriundas de maternidades públicas.



"A depender da demanda, os pais terão em mãos a certidão de nascimento do recém-nascido em, no máximo, cinco minutos após a solicitação", disse o corregedor.



Segundo José Olegário, a criação do núcleo ainda tem como propósito a erradicação do sub-registro civil de nascimento e a redução de investigações de paternidade.



"Sub-registrados são pessoas que não são registradas nos anos seguintes ao nascimento. Muitos só solicitam o documento quando adultos. Nesses casos, o processo é mais demorado, pois há uma maior investigação", completou.

adblock ativo