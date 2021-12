Postes e árvores caídas afetam energia em alguns bairros

Alagamentos e soterramentos não são os únicos transtornos causados pela chuva. A rede de eletricidade também foi afetada na manhã desta quinta-feira, 9, em alguns pontos da cidade, em decorrência do mau tempo. De acordo com a Coelba, um poste caiu na Bonocô, derrubando a fiação elétrica e deixando a região sem energia.

A sede da Defesa Civil de Salvador (Codesal) foi afetada e está sem luz desde as 8 horas. Por conta disso, o sistema e telefones do órgão, incluindo o 199, não estão funcionando. Com isso, as ocorrências de emergência devem ser registradas pelo 156.

Pituba

Um muro também desabou na Rua Benjoim, atrás do Hiperbompreço, nesta manhã. De acordo com a assessoria da Coelba, um poste foi atingido e caiu. A energia na região também foi afetada.

O mesmo acontece no bairro do Horto, onde uma árvore caiu atingindo a fiação, e no Vale do Nazaré.Segundo a Coelba, um alambrado de uma quadra caiu em cima de uma rede elétrica na Rua do Ébano, no Caminho das Árvores, deixando a região sem energia.

A jornalista Maria de Fátima de Araújo disse que está sem luz há sete horas em sua casa na Avenida Paulo VI, na Pituba. Ela informou que entrou em contato com a Coelba, mas não obteve uma solução para o problema. "Toda hora ouvimos um pipoca. Estamos ilhados em casa, sem poder sair, porque o elevador não está funcionando. Estou preocupada em perder toda minha comida".

De acordo com a Coelba, o número de ocorrências aumentou por conta das fortes chuvas e ventos, acompanhados de raios. A empresa explicou que quando galhos de árvore e objetos lançados pelos ventos atingem a rede elétrica, os equipamentos desligam automaticamente para evitar acidentes.

A Coelba informou que está priorizando ocorrências que afetam um número maior de consumidores. As equipes de operação e manutenção foram reforçadas.

Iguatemi

Outro problema causado pela chuva foi a queda de uma placa da loja Makro, localizada no Iguatemi. O acidente não causou prejuízos a veículos ou transeuntes. Funcionários do estabelecimento tentavam retirar a placa ainda nesta manhã.

