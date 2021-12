Poste rompe e deixa bairro da Calçada sem luz

Um poste rompeu parcialmente no bairro da Calçada na manhã desta quinta-feira, 4, e deixou a região sem energia. A parte superior do equipamento ainda está suspensa, sendo mantida pelos fios. Não há registro de feridos.

Segundo Edson Gomes, vendedor da loja Baianão Móveis, o poste caiu em frente a loja Casas Bahia. Por conta da falta de luz, alguns estabelecimentos já fecharam as portas e outros estão se mobilizando para encerrar o funcionamento. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) deslocou uma viatura para verificar o caso.

Em nota, a Coelba informou que os técnicos "trabalham na substituição do poste danificado e para restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível". As causas do ocorrido ainda são apuradas.

