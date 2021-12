Poste no meio de rampa oferece risco a deficientes

Recém-reformada, a praça dos Veteranos, na Baixa dos Sapateiros, já apresenta uma falha grave. Um poste situado no meio de uma das rampas de acesso ao espaço atrapalha a locomoção, oferecendo risco aos deficientes.

Conforme a assessoria da Diretoria do Centro Antigo de Salvador, vinculada à Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Dircas-Conder), a construção da rampa e o remanejamento do poste estavam previstos no projeto de revitalização do local. A relocação da rede elétrica já foi solicitada à Coelba.

O local terá rede de telecomunicação subterrânea, de acordo com a Conder, e o aterramento será feito antes da inauguração, prevista para o próximo dia 15, segundo a Dircas.

Porém, segundo a Coelba, o projeto de relocação de rede já foi feito e encaminhado, em março deste ano, à Conder, que ainda não contratou a concessionária para executar o serviço.

A requalificação do espaço foi iniciada em junho de 2013. Mesmo sem ter sido entregue, a praça já é visitada por moradores e clientes do comércio local.

Uma das frequentadoras, a aposentada Dete Santos, 78, diz que já presenciou um deficiente visual em dificuldade. "O poste fica entre dois trechos de piso tátil, não fosse a habilidade do rapaz, ele teria se acidentado", contou.

Para o comerciante Flávio dos Santos, 33, que mora na rua Gravatá, a poucos metros do local, faltou planejamento. "Essas rampas foram feitas depois que a praça já estava pronta. É provável que eles tenham esquecido", opinou.

Ainda segundo o morador, já houve várias intervenções após a finalização da pavimentação. "Depois de pronto, eles quebram, fazem modificações e colocam o piso novamente", disse.

Baixa dos Sapateiros

A reforma da praça dos Veteranos faz parte da requalificação urbana da Baixa dos Sapateiros, orçada em R$ 13,8 milhões. O projeto contempla rede subterrânea de telecomunicação e videomonitoramento, novos passeios, pavimentação de ruas, praças, drenagem, iluminação pública e construção de jardins.

Segundo a Dircas, para não atrapalhar o comércio, as obras são executadas em quatro trechos: do Aquidabã ao Taboão (conclusão prevista para o próximo dia 20); do Taboão ao largo de São Miguel (próximo dia 15); do largo de São Miguel à praça dos Veteranos (próximo dia 15); e da praça dos Veteranos à ladeira da Barroquinha (prevista para fevereiro de 2015).

adblock ativo