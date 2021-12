Poste cai em cima de carros no Imbuí

Um poste caiu em cima de quatro carros que estavam estacionados na rua Jayme Sapolnik, no conjunto Marback, no Alto do Imbuí, em Salvador. Por causa do acidente, cerca de três prédios do conjunto ficaram sem o fornecimento de energia.

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 13, por volta 4h30, e teria sido causado por causa da chuva que atingiu a cidade nesta madrugada.

A assessoria de comunicação da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) informou que uma equipe de técnicos foi ao local para restabelecer a energia.

adblock ativo