Poste cai e atinge carro em Pernambués neste sábado

O responsável por um veículo Fox branco acordou assustado após um poste cair em cima do carro dele na manhã deste sábado, 11, no bairro de Pernambués. Segundo um dos moradores da Rua Macarani, no Jardim Brasília, o acidente aconteceu depois que uma árvore caiu na fiação de um poste, por volta das 8h40, levando o equipamento ao chão e atingindo o veículo. Ninguém ficou ferido.

Segundo Pércio Brito de Oliveira, responsável pelo Fox, o poste destruiu completa a frente do automóvel. "O pior é que o carro é da empresa que eu trabalho", disse ele, informando que avisou à Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) e à Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) sobre a ocorrência, mas que nenhum funcionário dos órgãos foi ao local até o momento.

A fiação atingida pela árvore também caiu em uma van sprinter que estava estacionada na mesma rua, mas, aparentemente, não danificou o veículo, segundo os moradores.

