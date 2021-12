Postagens em rede social elevam clima de tensão sobre greve

Antes mesmo de os policiais decidirem em assembleia se paralisam ou não as atividades, o clima já é de tensão nas redes sociais, nesta terça-feira, 15, sobretudo no Whatsapp, onde mensagens ameaçadoras são postadas.

No "Informe PMBA", relatos sobre assaltos, arrastões e até mesmo homicídios, que teriam ocorrido nesta terça em Salvador, foram publicados.

"Assalto no bom preço (sic) de São Caetano", "Arrastão na lapa", "Assalto no banco itau da barra", "homicídio na liberdade" e "homicídio em stella mares (sic)" foram algumas postagens.

A Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) garantiu que a informação sobre o homicídio na Liberdade não procede. No local, no entanto, foi registrado um arrastão, e os comerciantes tiveram que fechar os estabelecimentos mais cedo. Cerca de 20 homens participaram da ação, por volta das 16h.

A Stelecom não registrou, até às 17h, nenhuma ocorrência no Bompreço do bairro de São Caetano e nem na agência bancária da Barra.

Com relação ao arrastão na Lapa, a Superintendência informou que uma viatura foi encaminhada ao local, mas que nada foi observado.

A Stelecom confirmou que ocorreu um homicídio em Stella Maris. A vítima, segundo a polícia, foi um homem, ainda não identificado. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

A página "Informe PMBA", no Whatsapp, também informa que policiais em Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador) deixaram viaturas na rua e que os veículos estariam sendo levados por guinchos para o quartel. Uma foto que mostra um carro da polícia sendo guinchado foi postada.

No Grupo PMBA, também no Whatsapp, uma mensagem informa que um comunicado foi enviados às Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPMs) para que aderissem ao movimento grevista. "Paralisação a partir de agora. Viaturas retornando as bases", informou a postagem, antes mesmo do final da assembleia dos PMs.

Confira algumas postagens:

