Portuários protestam na Codeba

Trabalhadores do Porto de Salvador protestam nesta quinta-feira, 8, em frente a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba). A categoria reclama da falta de repasse de contribuição do governo federal para o Instituto de Seguridade Social dos Portuários (Portus).

"O governo deve R$ 4 bilhões ao fundo dos portuários e 40 mil trabalhadores dependem desse fundo no Brasil, sendo 400 na Bahia", diz o presidente do Sindicato Unificado dos Trabalhadores do Serviço Portuários do Estado da Bahia (Suport-BA), Ulisses Oliveira.

De acordo com ele, a previdência da categoria é mantida com contribuições do governo federal e dos trabalhadores. Segundo o sindicalista, o valor devido aos portuários é descontado em folha, mas não é repassado para a administração do Portus.

Com esse déficit, o fundo só tem capacidade para pagar os benefícios até outubro deste ano. O aposentado Antônio César Rocha está preocupado com essa situação. "Na ativa, eu recebia oito salários mínimos. Atualmente, eu recebo três salários de aposentadoria e dois do Portus. Sem esse dinheiro não consigo pagar as contas", revela.

Durante o protesto, os trabalhadores interditaram uma via do Comércio, o que atrapalhou o trânsito no local. A situação já foi controlada.

A assessoria da Codeba disse que a reivindicação da categoria é uma questão nacional.

