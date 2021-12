Porto funciona aquém da capacidade

Um dos principais portões de entrada do turismo na capital baiana, por onde passa uma média anual de 200 mil turistas, o Porto de Salvador está funcionando aquém da capacidade.

No prédio novo do Terminal Marítimo de Passageiros, apenas o térreo serve ao embarque e desembarque de cruzeiristas. Para os outros dois níveis, está previsto um projeto de integração porto-cidade, mas o empreendimento tem um ano de atraso.

Apesar da estrutura física do prédio ter sido concluída - também com atraso -, os dois níveis superiores dependem de uma concessão que será feita por meio de arrendamento, de acordo com o presidente da Companhia das Docas do Estado (Codeba), José Rebouças.

A proposta vencedora será aquela que tiver menor preço e melhor projeto de ocupação que vise integrar o porto à cidade. A aposta é ajudar na revitalização do bairro do Comércio, antiga reivindicação do trade turístico.



No entanto, a temporada de cruzeiros é sazonal, ocorre de novembro a março em Salvador. Nos outros meses, a intenção é que o equipamento permaneça em funcionamento e atraia não só turistas como soteropolitanos.

"O terminal de passageiros está completo. Para o empreendimento, falta a parte final de arrendamento. É o projeto que vai tirar o porto daquela velha história de que ele sempre estava de costas para a cidade. Pode ser um restaurante, centro de convenções, área de cultura", ressaltou.

Nova estimativa

A previsão era que, em dezembro de 2013, o empreendimento já estivesse funcionando plenamente, mas a nova estimativa é que só em junho próximo ocorra a concessão. Todo o prédio foi construído com investimento de R$ 40 milhões, com recursos do PAC da Copa.

A estrutura agradou turistas ouvidos por A TARDE, mas há reclamações relacionadas à ausência de restaurantes e espaços de lazer e suporte para quem visita a capital. O casal Tairone Coutos, 33, e Paula Pimentel, 25, levou a família de Utinga e Andaraí para ver os dois partirem em um cruzeiro, mas o plano foi frustrado. "Não deixaram. Disseram que eles não poderiam entrar porque toda a estrutura não está pronta", contou Coutos. "Aqui está um galpão. É bonito, mas falta estrutura. Chegamos pela manhã, e o navio pode sair somente às 16h. Não tem nem restaurante", acrescentou Paula.



Polêmica

Secretário estadual de Turismo, Pedro Galvão disse que ainda não considera o terminal "um bom cartão de turismo" e que a estrutura incompleta não passa boa impressão. "Pode ser um bom cartão, se o poder público tivesse uma segurança melhor e ampliasse a visibilidade (da Baía de Todos-os-Santos), tirasse os tapumes da obra que não foi totalmente entregue", afirmou o secretário.

"O turista leva a impressão para casa. Ela é necessária para que ele retorne, mas o que temos ainda não dá boa impressão. Está caminhando para isso", acrescentou Galvão.

Rebouças não concorda e afirmou que o terminal de passageiros funciona "de forma satisfatória". "Não vou contrariar o secretário, mas não posso concordar. Precisava saber que tipo de impressão é que ele contabiliza como boa porque, se o passageiro chega, tem um equipamento desses, sai do navio e entra na cidade, a impressão é do navio ou da cidade?", questionou.

Para o presidente da Associação Brasileira de Viagens (Abav-BA), José Alves, é preciso tornar o porto mais atrativo: "Tem que ser transformado em local de convivência. O ideal seria a retirada da parte das cargas. Em Miami e Barcelona é assim. Embarque e desembarque com bares, restaurantes e escritórios".

Ex-secretário municipal de Cultura e atual de Educação, Guilherme Bellintani disse que "cabe muita discussão em torno do porto": "É preciso que se abra para a cidade, dentro das possibilidades mais imediatas e que, aos poucos, identifique formas possíveis de migração do porto ou de parte dele para outras regiões da baía. Faz muita falta esse acesso ao mar".

