Porto de Aratu: brigadistas combatem focos de fogo em navio

A equipe de brigadistas do Porto de Aratu, em Candeias, realiza nesta quarta-feira, 18, o trabalho para combater focos de incêndio no navio gaseiro Golden Miller, de bandeira das Bahamas. A embarcação registrou uma explosão na parte interna no final da tarde desta terça, 17.

De acordo com informações da Marinha, os focos estão sendo combatidos com ajuda de seis rebocadores com canhões de água e espuma. Inicialmente, o órgão tinha informado que o incêndio tinha sido controlado nesta madrugada, e que pela manhã os brigadistas faziam apenas rescaldo da embarcação.

A equipe de reportagem de A TARDE, que está no local, constatou que ainda há muita fumaça negra saída do navio e um forte cheiro de gás na região. Além disso, próximo à embarcação, existe uma grande mancha escura no mar, dando a entender que existe vazamento de óleo.

A Marinha do Brasil informou que ainda não foi informada sobre nenhum vazamento de óleo oriunda da embarcação, mas que existe uma equipe no local caso se confirme a situação.

Dor de cabeça e náusea

Moradores da comunidade de Bananeiras, em Ilha de Maré, nas proximidades do porto, relataram à equipe de reportagem que a explosão no navio fez com que as paredes das casas tremessem.

Segundo a marisqueira Rejane Lopes, 23 anos, além do susto, os moradores ainda sofrem com o efeito da fumaça e do gás. Ainda conforme ela, muitas pessoas passaram a noite sentido dor de cabeça e náusea. "Os principais prejudicados são as crianças", afirmou ela.

O Comitê de Fomento Industrial de Camaçari, por meio de nota, informou que "a Cetrel - empresa de proteção ambiental do Polo de Camaçari - foi acionada para fazer o monitoramento da qualidade do ar da área e das comunidades do entorno".

Casa de máquinas

O comitê informou ainda que o incêndio "começou na casa de máquinas do navio que fazia o carregamento de 5.800 toneladas de propeno com destino ao México".

Segundo nota oficial do Comando do 2º Distrito Naval, a explosão aconteceu por volta das 17h40 e, assim que foi percebida, militares da Base Naval de Aratu foram deslocados para o local do acidente, no navio-balizador Tenente Boanerges.

Duas equipes de inspeção naval da Capitania dos Portos da Bahia também foram enviadas para a enseada de Caboto, na Baía de Aratu.

No momento da explosão, havia 15 tripulantes a bordo do navio, que estava atracado a aproximadamente 25 quilômetros da cidade de Salvador. Ainda de acordo com informações do comando do 2º Distrito Naval, apenas dois tripulantes ficaram "levemente feridos".

Segundo outra nota emitida pela Companhia das Docas da Bahia (Codeba), o incêndio ocorreu no píer do terminal de operação de gás e líquido, área pertencente à companhia, em utilização pela empresa Tecmar, responsável pelo carregamento do navio, contratado para exportar propeno produzido no Polo Petroquímico.

Barco

A equipe de reportagem do A TARDE foi ao local, por volta das 21h desta terça, coletar informações sobre o acidente, mas a Guarda Portuária não permitiu o acesso da imprensa à área onde estava o navio.

Clarão do fogo nas águas da baía, onde bombeiros trabalhavam (Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

A informação de funcionários era a de que o fogo tinha sido controlado. Entretanto, a bordo de um barco, foi possível observar que, por volta das 22h, as chamas ainda persistiam, dando bastante trabalho às equipes de bombeiros.

Estiveram em ação brigadas de incêndio do Polo Petroquímico de Camaçari e do próprio Porto de Aratu, além de homens do Corpo de Bombeiros militar. Eles tentavam conter as chamas e evitar, com o auxílio de rebocadores, equipados com canhões d'água, que outras áreas do Golden Miller fossem atingidas.

Segundo a Marinha, será instaurado um inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação, cujo prazo de conclusão é de 90 dias, para apurar as causas e responsabilidades pelo ocorrido.

