Porto da Barra recebe feiras de artesanato e culinária

O Instituto de Artesanato Visconde de Mauá, vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), realiza uma Feira de Artesanato e de Culinária a partir desta sexta-feira, 22, até o próximo domingo, 24, das 15 às 21h, no Porto da Barra.

Serão montadas, no Porto da Barra, 15 barracas oferecendo cardápio diversificado - xinxim de bofe, feijoada, sarapatel, carne de sol com purê de aipim, arrumadinho, acarajé, pastéis, beijus recheados, tortas doces e salgadas, além de outros quitutes. Também serão instaladas 30 barracas de artesanato para comercialização de trabalhos produzidos por artesãos de Salvador e do interior do estado, como bolsas, bordados em tecidos, oratórios e bijuterias.

A partir das 19h de sexta, haverá música ao vivo com shows do cover de Roberto Carlos e o cantor Reinaldo Oliveira, que volta a se apresentar, no sábado, 23, em show de voz e violão. Fechando a programação, no domingo, 24, a atração é Karina Valadares, apresentando o melhor da Música Popular Brasileira.

