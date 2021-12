Portão fecha mais cedo e alguns alunos ficam de fora do Enad

O portão de uma das faculdades onde foi realizado o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), neste domingo, 24, fechou 5 minutos mais cedo e alguns alunos ficaram de fora.

Os portões dos locais de prova deveriam ser fechados às 13h (horário de Brasília), mas não foi o que aconteceu na Faculdade Estácio-FIB. Segundo Tânia Regina, uma das alunas que foi impossibilitada de realizar o exame, cinco minutos antes do previsto já não permitiam a entrada dos alunos no local.

Cerca de 10 alunos que ficaram de fora da prova foram para a 9ª Delegacia da Boca do Rio para registrarem um boletim de ocorrência (B.O.).

De acordo com a assessoria da Faculdade, o problema não é de sua responsabilidade já que ela apenas cedeu o espaço para que o Enad fosse realizado lá. O Portal A TARDE tentou falar com a assessoria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para esclarecer o assunto, mas não conseguiu contato.

