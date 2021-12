Portal lançado visa coletar dados sobre ocorrências

Diante dos casos de roubos e furtos – muitos deles sequer são registrados em delegacias –, a Ufba criou um portal onde é possível registrar a ocorrência: www.seguranca.ufba.br. No endereço, a pessoa pode notificar a instituição no caso de ter sido vítima ou de ter testemunhado a ocorrência.

No entanto, a notificação no site da instituição não substitui o boletim de ocorrência que pode ser feito em delegacias de polícia.

No site, consta que as informações coletadas pela instituição serão divulgadas “em breve”. O objetivo é coletar dados sobre as ocorrências e mapeá-las.

Contato

É possível, ainda, enviar “sugestões de melhorias” ou “alguma vulnerabilidade na segurança” na universidade. Há, também, um e-mail e telefone disponibilizados como canais de comunicação: seguranca@ufba.br / 71 3283-5800.

Outra ação anunciada pela instituição foi a alteração do ponto final do Buzufba, que, desde esta quarta-feira, 4, passou a ser dentro do campus, no estacionamento localizado no fundo do PAF1 e do Instituto de Matemática.

Um terminal será instalado no local para que os estudantes possam aguardar o ônibus, com bancos e uma cobertura. No entanto, a Ufba não informou o prazo para conclusão.

Ainda segundo a Ufba, nos últimos dias de 2016, os vigilantes passaram por treinamento sobre as mudanças e sobre como lidar com estudantes e com potenciais situações de risco. “Solicitamos que a comunidade universitária informe toda e qualquer ocorrência nas unidades”, ressaltou, em nota, a Ufba.

