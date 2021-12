Portadores de esclerose múltipla terão frente parlamentar

Pessoas com esclerose múltipla em Salvador terão uma frente parlamentar para defende-las. O anúncio foi feito pelo vereador Hilton Coelho (Psol) durante audiência pública realizada nesta terça-feira, 28, na Câmara Municipal (auditório do Edifício Bahia Center).

O debate contou com a presença de profissionais da área de saúde e representantes de associações que lutam pelos direitos das pessoas portadoras da doença.

O evento integrou as atividades do Agosto Laranja, quando são realizadas ações para chamar a atenção sobre o Dia Nacional de Conscientização Sobre a Esclerose Múltipla, celebrada em 30 de agosto e que foi institucionalizada por meio da Lei Federal nº 11.303/2006.

Entre as ações do vereador Hilton Coelho está a concessão do título de utilidade pública às entidades que atuam em defesa dos portadores e a inclusão de um representante da causa dentro da Tribuna Popular. “Assim será garantida a institucionalização dessas associações”, afirma Coelho, por meio de nota da assessoria.

A esclerose múltipla atua diretamente no sistema nervoso e até o momento não tem cura. O público mais afetado são jovens e mulheres de 20 a 40 anos.

