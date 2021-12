Portadores de catarata recebem atendimento em Salvador

O programa Saúde em Movimento/Pacto Pela Vida realiza atendimento gratuito a portadores de catarata a partir desta terça-feira, 3, em Salvador, informou, nesta segunda, 2, a Secretaria de Comunicação Social do Governo (Secom). O programa é voltado para moradores das regiões onde estão localizadas as Bases Comunitárias de Segurança (BCS).

Os atendimentos terão início na Vila Policial-Militar do Bonfim, na Avenida Dendezeiros. O início das atividades está programado para acontecer às 9h e contará com a presença do governador Jaques Wagner e do secretario da Saúde do Estado, Jorge Solla.

Para receber os atendimentos, os interessados devem procurar a Base Comunitária do seu bairro e fazer o agendamento. É indispensável apresentar o Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) e documento de identidade (RG).

A iniciativa é voltada a pessoas a partir de 60 anos encaminhadas pela Polícia Militar, através das Bases Comunitárias/Pacto pela Vida.

De acordo com o governo, o Saúde em Movimento já realizou, desde 2009, mais de 100 mil cirurgias de catarata.

