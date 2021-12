Por segurança, fim de linha do Vale das Pedrinhas é alterado

Os ônibus que servem ao bairro do Vale das Pedrinhas, do sistema Integra, estão com o final de linha redirecionado, após decisão do Comitê Integrado de Defesa do Transporte Rodoviário tomada nesta sexta-feira, 7.

Os motoristas estão parando na rua do Canal, localizada próxima ao bairro, com o objetivo de facilitar o trabalho policial e oferecer mais segurança aos moradores na região e aos próprios rodoviários.

A situação é temporária, segundo informações da Secretaria da Segurança Publica (SSP-BA), e foi determinada após os rodoviários pararem de entrar no Vale das Pedrinhas por motivos de insegurança, em virtude de um tiroteio ocorrido na noite de quinta-feira. Segundo a SSP-BA, o policiamento foi reforçado desde a noite de quinta-feira, 6.

"Nossos setores de inteligência estão monitorando o movimento das quadrilhas e, principalmente, o modo como agem. A transferência da parada dos ônibus é estratégica, para facilitar a visualização dos veículos e o acompanhamento da movimentação no bairro", afirmou o titular da SSP, Maurício Teles Barbosa.

