"Por que não ter uma chapa tendo o Bruno Reis como meu vice?!", afirma Geraldo Júnior

Durante entrevista ao Portal A TARDE, ao ser questionado sobre uma possível composição de uma chapa com o secretário de infraestrutura e vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis (Dem), o presidente da Câmara dos Vereadores Geraldo Júnior (SD), afirmou que não descarta uma composição de chapa com o atual vice-prefeito, mas ressalta também que essa mesma chapa poderia ter Bruno Reis como vice.

Na política, eu nunca digo dessa água não beberei [Quanto a ser vice de Bruno Reis]; mas quem sabe em uma chapa eu não possa ter Bruno Reis como meu vice, ele compondo uma chapa comigo?!", questionou o presidente da Câmara.

Geraldo afirma que Bruno Reis é o candidato natural para a cabeça de chapa, mas que o prefeito adota um posicionamento de grupo, e o esse posicionamento pode mudar.

"A política não se faz de forma isolada, a política se faz com o grupo. Eu e o Bruno pertencemos à base do Prefeito Acm Neto, e claro, existe uma tendência natural de que ele seja o candidato. Mas, como eu e ele estamos na mesma base, e o prefeito leva em conta o pensamento do grupo, ele deve apoiar o candidato que essa base decidir", pontuou Geraldo Júnior.

