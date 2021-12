Por causa da chuva, Codesal registra 35 ocorrências sem vítimas

Em um novo balanço divulgado na tarde desta segunda-feira, 3, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 35 solicitações de emergência por causa das chuvas que atingem a capital baiana. Até as 16h30, nenhuma ocorrência com vítimas foi apontada pelo órgão.

Foram contabilizados um alagamento de imóvel, um alagamento de área, dez ameaças de desabamento,uma ameça de desabamento de muro, sete ameaças de deslizamento, sete árvores ameaçando cair, duas árvores caídas, dois deslizamentos de terra, uma infiltração e três orientações técnicas.

As equipes da Codesal seguem com o plantão 24h. As solicitações podem ser feita pelo número 199, ligação gratuita, ou na sede do órgão, localizado na avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), s/n.

