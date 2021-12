Por causa da chuva, Codesal registra 188 ocorrências sem vítimas

Por causa da forte chuva que atingiu Salvador nesta quinta-feira, 30, vários bairros e avenidas da capital enfrentaram longos congestionamentos e alagamentos mas, até as 16h, nenhuma ocorrência com vítimas foi registrada pelos órgãos públicos.

>>Tempo chuvoso deve se estender até o final de semana, prevê Inmet

Até as 15h49 desta quinta-feira, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) tinha recebido 188 solicitações de emergência, entre elas, alagamentos de área e imóvel, ameaças de desabamento de imóvel e muro, ameaças de deslizamento de terra, ameaça de queda de árvore. Nessas solicitações não foram registradas nenhuma ocorrência com feridos.

Segundo a Codesal, os bairros com maior número de chamados foram São Marcos, com 21; Alto da Terezinha, com 11; e Sussuarana, com 10.

Travessias

As travessias para as ilhas de Itaparica e Morro de São Paulo, realizadas pelas empresas Astramab e Internacional Marítima, seguem normalmente sem nenhuma intervenção.

Estradas

As policias Rodoviária Federal e Estadual, até a publicação desta matéria, não tinham registrado nenhuma ocorrência de acidentes nas rodovias.

Trânsito em Salvador

Segundo publicações no perfil da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o trânsito flui normalmente em boa parte da cidade. Acompanhe:

