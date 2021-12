Popularização da produção online atraiu o público juvenil

Foi por causa da popularização da internet e a possibilidade de produção de conhecimento de maneira coletiva, no meio online, que os jogos digitais e diversas ações satélites, a exemplo de jovens analistas online, se tornaram frequentes no meio juvenil, segundo a coordenadora do curso superior de games do Ifba de Lauro de Freitas, Maria Adelia.

Para ela, as novas tecnologias proporcionaram uma nova cultura, dinâmica na qual os jovens estão imersos. “Essa mudança foi muito rápida e já aconteceu muita coisa. Hoje, as pessoas jogam a todo o momento. Antes, os jovens precisavam comprar revistas para saber as novidades, análises dos jogos. Hoje, as pessoas consomem vídeos no youtube, há os fóruns e, cada vez mais, os jovens produzem jogos, comentários. Na minha época, dizer para os pais que atuaria na área de jogos era uma situação complicada. Hoje, as coisas melhoraram”, crê Adelia.

A coordenadora ainda destaca que o vasto conteúdo informacional ao qual os jovens estão expostos na internet facilita a produção de conteúdo online e para dispositivos móveis.

E engana-se quem acha que os games são apenas produtos lúdicos, para Samuel, contudo, se trata de uma arte. “Eu acho que a produção de conteúdo para a internet, com os games, sobretudo, é maior do que a definição tradicional de jogos, que seria algo lúdico, entretenimento. Hoje, eu acredito que é uma arte, envolve estética em ambiente vasto, a internet”, diz

