Populares resgatam jovem de barragem, mas ele não resiste

Um homem de 22 anos foi resgatado morto na barragem do Parque de Pituaçu, em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 19. De acordo com a Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Jadson Ferreira de Coutos, foi retirado da água por populares, mas não resistiu e morreu no local.

Ainda segundo a Stelecom, o Grupamento Salvar foi ao local mas não conseguiu reanimar a vítima. A remoção do corpo foi solicitada por volta das 16h pela equipe da 9ª delegacia de Polícia Civil, às 17h o corpo foi levado ao IML.

Participaram das buscas ainda a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), da Polícia Militar, e o Grupamento Marítimo (GMar), do Corpo de Bombeiros.

As circunstâncias da situação estão sendo apuradas.

