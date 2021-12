Populares protestam em frente à delegacia na Boca do Rio

Amigos e familiares do segurança Antônio Diogo Duarte de Souza, de 28 anos, conhecido como Guru, protestaram em frente à 9ª CP (Boca do Rio) na manhã desta sexta-feira, 13. Os populares pediram justiça para o caso do rapaz que ficou tetraplégico depois de ser baleado nas costas no último domingo, 8, pelo perito policial Lúcio Pitanga Guimarães, durante uma discussão em uma festa do Dia das Mães.



Segundo a mãe da vítima, Lindomar Duarte de Souza, de 68 anos, o filho estava conversando com o irmão do perito, de prenome Clóvis, quando Lúcio se aproximou aparentando estar alcoolizado e acariciou Antônio.



Antônio não gostou e deu um soco em Lúcio, começando a briga. “Ele deu três tiros para o chão e a mulher conseguiu levá-lo para casa. Depois voltou de carro, deu mais uns dez tiros e atirou em Antônio, que tava de costas ligando para a polícia”, afirmou a mãe. Uma vizinha da vítima, a dona de casa Joelma Silva, disse os dois cresceram na mesma rua (Orlando Moscoso, na Boca do Rio).

Para a delegada Maria Fernanda Porfírio, da 9ª CP, a manifestação é “descabida”. Ela afirmou que “a delegacia já fez todo o trabalho de polícia, já ouviu testemunhas, mãe da vítima e perito, instaurou inquérito e tem 30 dias para concluir”, disse. A delegada explicou que não pode determinar o afastamento do perito, já que isto depende do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O perito também não foi preso por falta de materialidade.



Ocorrência – A ocorrência foi registrada pela esposa de Lúcio, que o teria colocado como vítima, de acordo com a delegada. “Depois, com o início da investigação descobri que ele tinha atirado no rapaz”, afirmou a delegada. A mãe da vítima, Lindomar, disse que também registrou queixa.

Em depoimento, Lúcio confirmou ter efetuado um disparo, mas não sabia que tinha atingido Antônio. Ele disse que Antônio teria se desentendido com Clóvis e ele teria ido separar a briga. “Ele disse que as pessoas foram para cima dele, que ele entrou no carro e teria atirado, mas não sabia que tinha acertado Antônio", disse a delegada. Ainda segundo o depoimento de Lúcio, ele não sabe onde está a arma, uma pistola calibre 380 registrada no seu nome, porque a entregou a um policial civil.

O presidente da Associação de Pescadores do bairro, Oscimar Bispo, afirmou que os moradores não queriam o perito na festa. “Ele é um rapaz problemático e isso provocou a briga. Estamos fazendo essa manifestação porque temos medo que fique por isso mesmo. Queremos justiça. No dia 21, vamos fazer uma manifestação na Secretaria de Segurança Pública”, disse.

*Com redação de Clarissa Pacheco

