População tem acesso a três novos viadutos da Rótula do Abacaxi na quarta-feira

Mais três viadutos da Via Expressa Baía de Todos-os-Santos, construídos na região da Rótula do Abacaxi, serão colocados à disposição da população nesta quarta-feira, 29. Entre os viadutos, que serão inaugurados nesta quarta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está o de número 16, que liga o bairro do Cabula à Rótula do Abacaxi.

O acesso, que era feito nos dois sentidos por meio da Ladeira do Cabula, passará a ser realizado, para quem sai do bairro com destino à Rótula, pelo elevado. Da Rótula para o Cabula, o acesso continuará sendo feito através da ladeira.

Os outros elevados que entram em atividade nesta quarta-feira são os de número 13, que liga a avenida Heitor Dias ao Cabula e à BR-324, e 11, que liga Cabula/Rótula do Abacaxi à avenida Heitor Dias. No último dia 1º de agosto, os viadutos 14 e 15, que ligam o Retiro ao Iguatemi, nos dois sentidos, foram liberados para a população.

De acordo com o secretário municipal de Transportes Urbanos e Infraestrutura, Euvaldo Jorge - que apresentou as estruturas à imprensa nesta terça-feira, 28 - com a inauguração destes três elevados, o trânsito terá uma melhoria imediata. "Cerca de 56 mil veículos passam pela Rótula do Abacaxi diariamente. Com os três viadutos, já nesta quarta-feira as condições de tráfego da região vão estar melhores", aposta.

Mesmo com a finalização da construção dos três elevados, as obras no local continuam para a conclusão do último viaduto da Via Expressa que passa pela Rótula do Abacaxi, o de número 12, que liga a BR-324 à avenida Heitor Dias. Porém, de acordo com o presidente da Conder, Milton Villas-Bôas, que também esteve no local nesta manhã, este último elevado só será entregue com a inauguração de toda a Via.

"Falta apenas um mês para a conclusão do viatudo 12, porém ele depende de toda a Via Expressa para ser utilizado. Por isso, o viaduto será entregue à população no segundo semestre de 2011, quando toda a Via será inaugurada", conclui.

A Via Expressa Baía de Todos-os-Santos visa integrar a BR-324 ao Porto de Salvador, facilitando o acesso dos transportes de carga e diminuindo os congestionamentos na cidade.



*Com redação de Yuri Barreto, do A Tarde On Line



adblock ativo