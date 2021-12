População sofre em estações de transbordo em Salvador

Cerca de 700 mil usuários dos cinco terminais da capital convivem diariamente com escadas rolantes quebradas, infiltrações, moradores de rua, lixo e banheiros em péssimo estado.

Parte da responsabilidade, segundo os poderes públicos, vem da falta de consciência da população usuária das estações (Iguatemi, Lapa, Mussurunga, Barroquinha e Pirajá), que colabora para espalhar sujeira nos banheiros e plataformas. A outra parte do problema deve-se à incapacidade dos órgãos gestores em manter os locais limpos.

A maior e pior , na avaliação dos frequentadores, é a Estação da Lapa, por onde circula cerca de meio milhão de passageiros por dia. Com 150 mil metros quadrados, o terminal nunca passou por uma grande reforma desde a fundação, em 7 de novembro de 1982.

A estação é dividida em três níveis: subsolo, primeiro e segundo andares. No subsolo, não há sanitários, a iluminação é precária e as infiltrações fazem com que a água da chuva escorra do andar de cima para baixo, colaborando para a formação de poças nos pontos de ônibus e na pista.

Para se movimentar entre os pavimentos, os passageiros precisam subir 60 degraus porque quatro escadas rolantes estão quebradas, sem previsão de reparos, até que a prefeitura inicie o processo de licitação para uma empresa privada administrar o terminal.

Com os equipamentos inoperantes, pessoas com dificuldades de locomoção não têm outra opção, a não ser encarar as subidas e descidas. Na manhã desta quinta-feira, 2, a dona de casa Cleuza Andrade, 69, empregava todo o amor de mãe para amparar o filho Jodson Souza, 31, que nasceu com restrições motoras.

Segundo a idosa, entre idas e vindas à Estação da Lapa, o rapaz acabou caindo da escada, já que a coordenação motora dele foi afetada por uma deficiência mental de nascença. "Não sei como deixaram chegar a esse ponto. As gestões mudam, mas ninguém resolve", disse, ofegante, após subir a escada.

Barroquinha - Próximo à Lapa, o Terminal da Barroquinha virou abrigo para os moradores de ruas e os cães alimentados por eles. No ponto de ônibus da linha Pau da Lima, a reportagem flagrou uma cama instalada debaixo do abrigo utilizado pelos passageiros.

O local também serve de depósito para diversos objetos que os desabrigados recolhem nas ruas. "Não venho com frequência, mas, quando passo por aqui, é sempre assim: sujo", observou o padeiro Aloísio Silva, 25, ao reclamar do "mau cheiro de vômito".

Na Estação Pirajá, por onde passam cerca de 150 mil usuários por dia, a principal reclamação do rodoviário Jaime Silva, 45, era a precariedade dos sanitários. Dois deles estão interditados, devido às condições impróprias, e os outros dois, mesmo reformados, continuam fechados.

"Colocaram seis sanitários químicos para atender toda a população. Mas quem se arriscar a ir? Não tem limpeza. As próprias pessoas ajudam a sujar", afirmou o rodoviário, que já ajudou a ratear materiais de limpeza e papel higiênico para manter os banheiros limpos.

"Eu corro de entrar no banheiro daqui. Em último caso, é prender a respiração e mastigar um chiclete para disfarçar o aroma desagradável", descreveu a aposentada Hermínia das Neves, 69, enquanto aguardava um ônibus para o Bairro da Paz, onde mora.

Privatização da Lapa - No último dia 22 de abril, durante a transferência do metrô para o Estado, o prefeito ACM Neto anunciou que a Estação da Lapa será privatizada até dezembro. O acordo entre prefeitura e governo prevê que as estações Pirajá, Mussurunga e Iguatemi sejam geridas pelo governo estadual.

Segundo informações da Casa Civil, o Estado intervirá diretamente nas três estações 180 dias após a assinatura do contrato de concessão, o que ainda não ocorreu e também permanece sem previsão.

Conforme o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Miller, a autarquia da Secretaria de Urbanismo e Transportes já iniciou o processo de requalificação dos banheiros nas estações de transbordo da capital, começando por Pirajá.

Informado pela reportagem de que os banheiros da Estação Pirajá continuavam fechados após reforma, Miller alegou dificuldades para regularizar a empresa que presta manutenção às estações. "Devido a dívidas da gestão passada", ressaltou.

"A limpeza também é uma questão de educação dos usuários", completou, ao reiterar que as reformas na Lapa vão ocorrer após a abertura da licitação.

