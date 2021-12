População se preocupa com realização da lavagem de Itapuã

A seis dias da lavagem de Itapuã, que este ano completa 110 anos, a preocupação de Leonice Gomes, que organiza a celebração nativa (das 5h) e o café da manhã (às 7h), é em relação aos impactos da obra no dia da festa.

Segundo ela, o número de barracas será reduzido para 23. Nos anos anteriores havia, em média, 35. Ela reclama também da permanência dos tapumes: "A promessa inicial da prefeitura era que eles seriam retirados até o dia 2 de fevereiro para a realização do festejo", diz.

O ponto de partida do cortejo das 11h também foi alterado. "Antes, saíamos de Piatã, agora, por causa das obras, a Polícia Militar recomendou que saíssemos alguns metros depois, na altura de Placafor ", contou Leonice.

Ela ressalta também que o prazo das obras, que antes era previsto para março, foi alterado: "Não sabemos quando serão finalizadas".

Já os banhistas reclamam da falta de sinalização para a passagem de pedestres no canteiro de obras e da falta de vagas para estacionar.

A comerciante Naralice Ribeiro, 48, diz que o movimento caiu pela metade por causa das intervenções. "As pessoas têm que deixar o carro próximo ao Abaeté, por falta de vagas", disse.

O secretário Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, Paulo Fontana, afirma que o prazo de entrega da Nova Orla de Itapuã precisou ser adiado por causa da permanência dos restaurantes Jandaia e Língua de Prata. Os estabelecimentos entraram com pedido liminar na Justiça.

"Assim que a questão for resolvida, a obra fica pronta em dois meses", disse.

Ação

Conforme o sistema de consulta processual disponibilizado no site do TJ, a última movimentação da ação que mantém os restaurantes em pé ocorreu em 19 de dezembro do ano passado, quando a desembargadora Márcia Borges Faria recebeu o processo, do qual é relatora na corte.

Como a prefeitura recorreu contra a liminar emitida pela 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, o processo corre, agora, em segunda instância, mais especificamente na Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

*Colaborou Yuri Silva

adblock ativo