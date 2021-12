População se maquia de graça no fim de semana

Em homenagem aos 466 anos de Salvador, a cidade vai receber a Blitz da Beleza, um caminhão que percorrerá os bairros para maquiar as mulheres gratuitamente. O veículo é tem um miniestúdio de maquiagem instalado dentro e as mulheres vão experimentar produtos de cuidados com a pele e perfumaria, em um lounge especial montado na área externa do caminhão.

Neste sábado, 28, e domingo, 29, das 9h às 15h, a Blitz da Beleza estará na Ribeira. As participantes da ação poderão ainda tirar uma foto da make para concorrer a cinco kits de produtos O Boticário, que patrocina a ação.

adblock ativo