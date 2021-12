População reclama de espera por ônibus de linhas integradas

Uma semana após a reestruturação de 16 linhas de ônibus que circulam na capital baiana, os usuários do transporte público ainda reclamam da dificuldade para acessar as novas rotas.

As mudanças estabelecidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte fazem parte do sistema de integração do Bilhete Único, que permite o uso de dois veículos mediante o pagamento de apenas uma passagem.

O objetivo é reduzir o tempo de espera nos pontos e as viagens mais longas. No entanto, com a extinção da linha Lapa-CAB, por exemplo, alguns passageiros afirmam ter que aguarda ainda mais pela chegada dos ônibus.

É o caso da servidora pública Maria Cristina Cardoso, 51 anos. Ela esperava cerca de 30 minutos por um ônibus na Estação da Lapa. Agora, chega a ficar quase uma hora para fazer o novo roteiro: embarca em um Estação Mussurunga- -Lapa, desce na avenida Paralela e pega o CAB-Circular.

"Antes, eu tinha só um problema, que era esperar um ônibus. Hoje, a dificuldade dobrou. Preciso embarcar, desembarcar e ainda esperar por um bom tempo entre um ônibus e outro. Mesmo utilizando o Bilhete Único, não vi vantagem alguma com essas mudanças", afirma.

Os usuários da extinta linha Luís Anselmo-Sabino Silva, que, hoje, funciona com a integração do Luís Anselmo- -Lapa e todas que saem da Lapa até a Barra, reclamam do mesmo problema.

"A Lapa só dispõe de três linhas que passam no shopping Barra e elas vêm de longe. Então, demoram para chegar", diz a vendedora Virgínia dos Santos Teixeira, 33, que mora em Brotas e vai à Barra todos os dias.

Orientação

Por meio da assessoria de comunicação, a prefeitura informou que os principais pontos que estão sendo reestruturados dispõem de monitores do órgão para orientar os usuários sobre as opções existentes para diminuir o tempo de espera e fazer as viagens mais rápido.

"As linhas estão sendo reestruturadas para se tornarem mais inteligentes e eficientes, de forma a aumentar a frequência dos ônibus nos pontos, diminuindo o tempo de espera e das viagens", afirma, em nota, o secretário municipal de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia.

adblock ativo