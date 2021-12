População reclama da espera por ônibus aos domingos

Desde que o programa Domingo é Meia foi implementado em Salvador, permitindo que passageiros paguem apenas R$ 1,40 para usar os ônibus nos domingos, muitas críticas vêm sendo direcionadas à escassez de veículos no primeiro dia da semana.

Na tarde deste domingo, 19, passando pelos principais corredores e estações de ônibus da cidade, a equipe de reportagem de A TARDE registrou a irritação de quem decidiu sair de casa e não conseguia chegar ao destino final.

O ajudante de pedreiro Junior Teixeira, 19, esperou por mais de uma hora, na Estação Iguatemi, por um veículo que passasse em Fazenda Coutos. Segundo ele, a mesma situação não acontece em dias úteis. "Preferia pagar a passagem inteira do que esperar durante tanto tempo", disse.

Ao lado de Junior, a auxiliar administrativa Daiane Soares, 18, conta ter sido obrigada a pegar dois ônibus para sair de Sussuarana, na área do Centro Administrativo da Bahia (CAB), e chegar ao IAPI.

Procurado, o subsecretário de Urbanismo e Transporte da prefeitura (Semut), Orlando Santos, afirmou que o Domingo é Meia não provocou alteração na frota de veículos.

De acordo com Santos, o sistema de transporte continua operando, nos domingos, com metade da capacidade. "Em outras capitais, como São Paulo, só há 35% da frota funcionando nesse dia", disse.

Praia

Local com maior fluxo e concentração de pessoas no domingo, as praias de Salvador não são exceção quando o assunto são as reclamações referentes à quantidade de veículos circulando.

O promotor de vendas Ramon Silva, 23, e sua mãe, a cuidadora de idosos Eliana Santos, 43, esperaram quase duas horas para conseguir subir em um ônibus na região do Porto da Barra.

Para Ramon, a quantidade reduzida de veículos afasta os soteropolitanos das opções de lazer. "Ficamos com medo de sair para um lugar muito distante, pois não sabemos quando voltamos", disse.

Na contramão da afirmação de Ramon, o subsecretário Orlando Santos conta que os dados referentes a origem e destino dos passageiros de ônibus mostram que o fluxo de pessoas nas áreas de praia é cada vez maior desde que o Domingo é Meia começou a funcionar.

"Por isso, há um reforço da frota nessas regiões, onde ficam praias, parques e outras áreas de lazer", explicou o subsecretário.

Santos também garantiu a manutenção do Domingo é Meia após a licitação das linhas de ônibus.

Sobre o Bilhete Único - sistema eletrônico que permite ao usuário pagar R$ 2,80 e, em um período de duas horas, utilizar quantos ônibus quiser -, o subsecretário da Semut informa que o tempo de uso do benefício será ampliado para três horas logo após a assinatura do contrato com as três empresas vencedoras da licitação, o que deve ocorrer no começo do segundo semestre.

Segundo Orlando, a associação do benefício da meia passagem ao Bilhete Único proporciona às famílias uma economia de 25%.

Economia que deixa a atendente Andrea Alves, 24, mais feliz. Ela, que foi à praia com o filho e mais três sobrinhos, diz ter utilizado três ônibus para chegar até a orla.

"Andei da minha casa até a rua principal de Águas Claras para pegar um Estação Pirajá. Na estação, peguei um ônibus indo para a Lapa. Desci na Vasco da Gama e lá finalmente consegui um ônibus que me levasse direto à praia", narrou Andrea, antes de concluir: "Mesmo assim saiu caro".

