População pega dupla de ladrões em Stella Maris

Embora as evidências apontem Jean Oliveira Santos, 20 anos, e Márcio Silva de Carvalho, 31, como os responsáveis por uma série de roubos a carros e sequestros relâmpagos, em vários bairros da orla de Salvador, eles negam os crimes.

A dupla foi detida na madrugada desta terça-feira, 22, quando tentava sequestrar dois amigos, na Rua Missionário Otto Nelson, em Stella Maris. Armados com uma pistola de brinquedo, eles foram contidos por populares e conduzidos por policiais da 15ª CIPM (Itapuã) à 12ª DT (Itapuã).

Na delegacia, eles foram reconhecidos por outras vítimas após aparecerem em um programa de televisão. "Vi na televisão e reconheci logo. Vim correndo para cá. Não tinha como não me lembrar dele", afirmou uma metroviária, de 36 anos, ao revelar que Jean roubou seu carro, um Cross Fox branco e seu celular. O veículo não tinha seguro.

O crime foi na noite do dia 5 deste mês, na Boca do Rio. No momento, a vítima estava com o marido. Um estudante de 21 anos também esteve à tarde na 12ª DT e reconheceu a dupla. Ele foi sequestrado na quinta-feira, 17, em Stella Maris, e ficou 2 horas sob a mira de uma arma.

"Estava calibrando os pneus do meu carro - um Onix branco -, quando eles chegaram. Me mandaram pegar R$ 4 mil emprestado no, sacar R$ 1 mil, fizeram algumas compras, roubaram minhas roupas e depois me abandonaram em uma estrada no São Rafael e levaram meu carro", lembrou o jovem.

Vítima ainda se lembra

Quase um ano após ter sua caminhonete Toyota Hilux branca roubada, em Stella Maris, um homem de 46 anos, não esqueceu as fisionomias dos ladrões. Ele também os viu na televisão e esteve na delegacia.

" O alto [Jean] veio pelo meu lado e o gordo [Márcio] veio pelo carona, me mostrou a arma e tomou a chave", conta a vítima acrescentando que o veículo não tinha seguro. "Até hoje estou pagando", diz. O delegado Antônio Carlos Magalhães dos Santos, da 12ª DT, autuou a dupla por roubo.

